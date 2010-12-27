В Ленобласти незаконно вырубали лесные насаждения

При обыске изъяты документы по муниципальному контракту, не прошедшие процедуру регистрации.

В Тихвинском районе обнаружена незаконная вырубка лесных насаждений. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 20 октября. По версии сотрудников ОМВД России по Тихвинскому району, недалеко от деревни Лавдуши семь работников незаконно готовили 13,74 тыс. кубометров древесины, общая сумма которой составила примерно 440 тыс. рублей. Все дровосеки наняты индивидуальным предпринимателем. В ходе рейда выяснилось, что вырубка деревьев осуществлялась по указанию главы одного из муниципальных образований. Он сообщил работникам, что имеет разрешение и процесс согласован.

Однако при допросе правоохранительных органов злоумышленник отказался признавать данный факт. Возбуждено уголовное дело по статье 260-ой УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений). Преступнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

Ранее Piter.TV сообщил, что дорожная развязка в Кудрово приобретает новые очертания.

Фото: pixabay.com