В Выборге убирают металлические гаражи

Администрацией Выборгского района на протяжении нескольких лет проводится работа по выявлению правообладателей несанкционированных объектов, права на которые в ЕГРН не зарегистрированы.

На улице Некрасова в Выборге 2 декабря ликвидировали металлические гаражи, находящиеся вблизи жилых домов № 12, № 14.

Администрацией Выборгского района на протяжении нескольких лет проводится работа по выявлению правообладателей несанкционированных объектов, права на которые в ЕГРН не зарегистрированы. Гаражи, которые сейчас будут сносить в Выборге, не подпадают под "гаражную амнистию", потому что они не являются объектами капитального строительства. Большая их часть находится в неудовлетворительном состоянии.

Недавно были демонтированы гаражи на Спортивной – у детского сада № 21. В этом году направлено более 100 уведомлений собственникам. По практике прошлых лет отмечается, что пользователи гаражей, получив уведомления, демонтируют объекты самостоятельно. специалисты КУМИГ администрации Выборгского района

Мероприятия по демонтажу проводятся совместно с полицией. Если при вскрытии гаража в нем обнаруживают вещи или ТС, то двери опечатывают и разыскивают обладателей вещей или их родственников.

Работа по демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов недвижимости будет продолжена.

Ранее администрация Выборгского района обязала УК и ТСЖ усилить контроль за уборкой снега.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО