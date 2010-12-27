В Выборге прошло заседание топонимической комиссии

В обозримом будущем в Выборге не появится аллеи с лицами героев, сражавшихся за город, но появится улица названная в честь известного художника Николая Рериха.

На очередном заседании члены комиссии обсудили инициативу создания аллеи героев, предложенную руководителем совета ветеранов Выборга, Владимиром Остапчуком.

Руководитель Ветеранского объединения предложил увековечить память героев войны, сражавшихся за Выборг виде барельефов с лицами и именами на отдельной аллее, которая расположилась бы в сквере на пересечении улицы Садовой и Московского проспекта. В целом поддержав значимость подобного проекта, члены совета отправили инициативу на дополнительное обсуждение. По словам Аллы Матвиенко, являвшейся активным участником обсуждения, такой сквер будет дублировать уже установленные на домах памятные доски и приведет к двойной трате бюджетных денег на уже реализованный проект, потому идея требует более детальной проработки.

Также совет утвердил названия перспективных улиц города. Так в обозримом будущем в Выборге появится улица имени Рериха, которая сохранит память об известном русском художнике, некоторое время проживавшем с семьей в городе. Об инициативе установки памятной доски на доме, где проживал художник мы уже писали ранее.

Фото: Piter.TV