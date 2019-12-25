В Выборге прошла презентация русского издания книги о семье Нобелей

В мероприятии приняли участие искусствоведы, историки, представители учреждений культуры Выборга, Генерального консульства Швеции в Петербурге, администрации Выборгского района и Советского поселения. С приветственным словом к собравшимся обратился исполняющий обязанности замглавы районной администрации Владимир Васильев.

В конференц-зале Выборгского центра поддержки предпринимательства состоялась презентация русского издания книги Марты Нобель-Олейниковой "Нобели. История моей семьи: династия ученых, инженеров, предпринимателей". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие искусствоведы, историки, представители учреждений культуры Выборга, Генерального консульства Швеции в Петербурге, администрации Выборгского района и Советского поселения.

С приветственным словом к собравшимся обратился исполняющий обязанности замглавы районной администрации Владимир Васильев. Он поблагодарил всех, кто внес вклад в издание книги на русском языке. Также Владимир Васильев выразил уверенность, что данное событие послужит укреплению международного сотрудничества и развитию исторического туризма на территории Выборгского района и Ленобласти.

Впервые книга, написанная Мартой Нобель-Олейниковой, была опубликована ограниченным тиражом на шведском языке в 1952 году и предназначалась для членов семьи. В результате переговоров о ее переводе на русский язык инициаторам удалось получить разрешение у потомков, в настоящее время проживающих в Швеции и Финляндии.

Презентация русского издания прошла именно в Выборге неслучайно: на выборгской земле у семьи Нобелей располагалась усадьба Аль-Кирьола – ныне поселок Ландышевка в Советском поселении.

В рамках презентации участники мероприятия увидели видеообращение Питера Олейникова - внука Марты Нобель-Олейниковой, проживающего в Швеции.

Отметим, 9 октября исполнилось 140 лет со дня рождения врача, благотворителя, общественного деятеля, дочери Людвига Нобеля – Марты Нобель-Олейниковой (племянницы учредителя Нобелевской премии Альфреда Нобеля).

Недавно Выборг стал обладателем знамени Петровского города.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО