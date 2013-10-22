В Выборге пройдет весенняя эстафета

В традиционном забеге в Выборге могут принять участие до 1000 человек.

14 мая в Выборге пройдет легкоатлетическая эстафета, давно ставшая для жителей города традиционной. Старт первому соревнованию был дан еще в 1946 году. В эстафете участвуют школьники, студенты, часто выступают команды различных предприятий, служб и ведомств. Проводятся несколько забегов для различных возрастных категорий.

Пресс-служба администрации Выборгского района сообщает, что в этом году регистрация легкоатлетов назначена на 12 часов в спортивной школе "Фаворит", а торжественное открытие эстафеты пройдет в 12:30 на площади Выборгских полков.

В 13 часов состоится старт первого забега на улице Выборгской. В связи с перекрытием улиц, движение будет ограничено на Выборгской, Крепостной улицах, а также на улице Пушкина, Суворова и Морской набережной.

3 мая в Выборге состоялся велопробег, участники которого возложили цветы к стеле "Город воинской славы".

Фото: архив пресс-службы администрации Выборгского района