Уже в пятницу, 25 января, в 18.00, в Выборге пройдет лекция "Вася Тёркин – боец Ленинградского фронта". Лекция посвящается к 75-летию полного освобождения от блокады Ленинграда, сообщается в паблике "ВКонтакте" "Интересный Выборг".

Вася Теркин появился в ленинградской газете "На страже Родины" еще до Великой Отечественной войны – в 1939 - 1940 годах, во время советско-финляндской войны. Днем рождения героя считается 31 декабря 1939 года, когда появился его первый портрет, написанный В. Брискиным и В. Фомичевым. Литературный персонаж был создан коллективом авторов, в том числе и Твардовским. Это был удачливый и веселый боец, всегда побеждающий врагов. В истории печати, пожалуй, не было подобного "раздвоения личности" литературного героя. Главу за главой писал поэму "Василий Теркин" Александр Твардовский. Ее читали на всех фронтах, по всей стране. Но и на страницах газеты "На страже Родины" всю войну был свой Теркин, принадлежащий перу многих авторов…