В Выборге пройдет лекция "Ледокол "Красин" - миссия спасать"

Вход на мероприятие свободный, категория "12+".

В предстоящую пятницу, 5 апреля, в 18.00 в Выборге пройдет лекия "Ледокол "Красин" - миссия спасать". К участию приглашаются как подростки, так и взрослые выборжане. Категория мероприятия отмечена организаторами как "12+".

Встреча с Ольгой Викторовной Подшувейт, кандидатом географических наук, ученым секретарем Филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – "Ледокол "Красин".

Вход на мероприятие свободный.

Фото: topwar.ru