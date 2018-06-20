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В Выборге пройдет лекция "Ледокол "Красин" - миссия спасать"
Сегодня, 11:38
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KaterinaKono13

В Выборге пройдет лекция "Ледокол "Красин" - миссия спасать"

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Вход на мероприятие свободный, категория "12+".

В предстоящую пятницу, 5 апреля, в 18.00 в Выборге пройдет лекия "Ледокол "Красин" - миссия спасать". К участию приглашаются как подростки, так и взрослые выборжане. Категория мероприятия отмечена организаторами как "12+".

Встреча с Ольгой Викторовной Подшувейт, кандидатом географических наук, ученым секретарем Филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – "Ледокол "Красин".

Вход на мероприятие свободный.

Фото: topwar.ru

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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