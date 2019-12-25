В Выборге продолжается ремонт дорог

Специалисты отдела дорожного хозяйства районной администрации проверили ремонт дорог в Петровском микрорайоне города.

Специалисты отдела дорожного хозяйства районной администрации проверили ремонт дорог в Петровском микрорайоне города. На улице Песочной проведены фрезеровочные работы, выравнивание дорожного полотна, проливка основания. В настоящее время идет укладка нижнего и верхнего слоев асфальтового покрытия. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Как рассказала начальник отдела дорожного хозяйства районной администрации Анастасия Аверина, согласно муниципальному контракту окончание работ запланировано на 30 августа, но подрядчик идет с опережением графика.

Подрядная организация, работает в Выборге не первый год, исполняет все обязательства, держит гарантийные сроки, поэтому задержек не предвидится, тем более этому способствуют и погодные условия. Анастасия Аверина, начальник отдела дорожного хозяйства районной администрации

К концу августа дорожное полотно протяженностью 700 метров также отремонтируют на улице Лесопильной. Ширина заасфальтированной дороги составит от 3,5 до 4 метров в зависимости от ее существующих границ.

Всего в этом году на ремонт дорог в Выборге выделено более 140 млн рублей из областного и местного бюджетов. На данный момент ремонтные работы проходят по улицам Большой Каменной, 2-ой Бригадной, Тенистой, Продольной, Одесскому переулку.

Завершен ремонт дорог по улице Александровской, Майорова, Сухова, Рубежной.

Также в Выборге моют и чистят дорожные знаки.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО