В домах произведут замену лифтового оборудования, строительно-монтажные работы, обновят инженерные коммуникации кровель и фасадов.

В Выборге продолжается капитальный ремонт домов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В этом году работники заменят лифтовое оборудование в 17 домах. Затем начнутся строительно-монтажные работы. В 10 домах произведут замену инженерных коммуникаций, кровель, ещё в 10 зданиях обновят кровли и фасады.

В 2021 году работники займутся проектными мероприятиями. В 262 домах пройдут проектно-изыскательные работы. После этого Фонд капитального ремонта установит в каком порядке будет производиться ремонт в этих зданиях. Администрация Выборгского района займется привлечением управляющих компаний и ТСЖ к организационным мероприятия по проведению общих собраний собственников.

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