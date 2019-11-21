Администрация Выборгского района поблагодарила учебное заведение за профессионализм и высокий уровень подготовки воспитанников.

Ученица Выборгской школы искусств получила "Гран-при" конкурса "Серебряный Орфей". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В прошлые выходные в городе Коммунар состоялся I областной конкурс юных вокалистов "Серебряный Орфей". Он прошел при поддержке Комитета по культуре Ленобласти и Государственного бюджетного учреждения культуры Ленобласти "Дом народного творчества". Посоревноваться в пении приехали вокалисты из Ломоносова, Ивангорода, Гатчины, Киришей, Пикалево и других городов.

От Выборга участвовала ученица Школы искусств города Садыкова Сабинааделия. Ей удалось завоевать "Гран-при" среди участников 13-14 лет в номинации "Академическое пение". Ученица получила право на два урока с лучшими педагогами в области вокального искусства Международной творческой школы вокального и концертмейстерского мастерства Культурного центра Елены Образцовой.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти