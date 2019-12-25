Организаторы подготовили для местных жителей творческие встречи, выставки, концерты, конкурсы и спортивные состязания.

В Выборге пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Сегодня, 20 февраля, в Доме культуры на проспекте Ленина, 20 прошел XXIV конкурс патриотической песни "Музыка Отечества". Однако основные мероприятия запланированы на 23 февраля.

Так, в 12:00 пройдет торжественное возложение венков и цветов к памятникам Петру I и Ф.М. Апраксину, братскому захоронению №33 "4 км Ленинградского шоссе", мемориалу на Южном кладбище и памятнику "Танк". Затем, в 13:00 состоится торжественный митинг. Местные жители, военнослужащие, ветераны и учащиеся кадетских классов встретятся на площади Выборгских полков. Там пройдет возложение цветов к стеле "Город воинской славы". После войска Выборгского гарнизона покажут торжественную программу. В 14:00 праздник перейдет во Дворец культуры. Здесь пройдет торжественное собрание и концерт ансамбля "Вереск".

Окончание праздничной программы запланировано на стадионе "Авангард". Тут в 19:00 будет праздничный фейерверк.