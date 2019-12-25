Изменится график работы многофункциональных центров Ленобласти.

Стало известно, как будет работать МФЦ в праздничные дни февраля. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В субботу, 22 февраля, рабочий день сокращается на час. Таким образом, МФЦ "Мои документы" будет работать с 09:00 до 20:00. 23 февраля – центры Ленобласти работать не будут. С 24 февраля МЦФ работают в обычном режиме. Офисы "МФЦ для бизнеса" закрыты с 22 по 24 февраля. Во вторник, 25 февраля, бизнес-офисы будут работать в стандартном режиме. В праздничные дни желающие могут проверить и оплатить налоги, а также штрафы и задолженности, получить услуги различных ведомств в электронном виде. Достаточно зайти на портал Госуслуг.

На данный момент в Выборге осуществляют работу филиал МФЦ (ул. Вокзальная,13) и бизнес-офис (ул. Димитрова,4). На территории Выборгского района функционируют 3 отдела многофункциональных центров. Они расположены в Приморске, Рощино и Светогорске.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что управляющие компании Выборгского района проверят кровельные покрытия.

Фото: pixabay