Неравнодушные местные жители обратили внимание на кровельное покрытие домов в Выборге. После неблагоприятных погодных условий листы железа на крышах необходимо было закрепить.

Управляющие компании Выборгского района проверят кровельные покрытия. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В рамках реагирования администрация Выборгского района настоятельно рекомендовала организациям, предоставляющим услуги по содержанию жилфонда, в экстренном порядке провести проверку объектов, которые находятся в их зоне ответственности.

Если гражданин замечает протечку он должен связаться с аварийно-диспетчерской службой управляющей компании или правления ТСЖ. Затем его сообщение регистрируется. На место выезжает специальная комиссия с целью выявления причин протечек и фиксации их последствий.

Телефоны аварийных диспетчерских служб можно найти в квитанциях, на информационных стендах или на сайте администрации Выборгского района.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что на Литейном состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров.