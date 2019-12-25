Подведены итоги физкультурной и спортивной работы в Ленобласти. Всего было заявлено 12 номинаций.

На Литейном состоялась торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

В номинации "Спортсмен года" победили Егор Гужиев (фехтование), Евгений Кондрашов (дзюдо) и Александра Власова (велоспорт). "Тренером года" стал заслуженный тренер России, заместитель директора спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" Александр Смирном. Большой вклад в развитие физической культуры внесли председатель региональной общественной организации "Федерация велосипедного спорта Ленобласти" Алексей Редаков и заведущий залом-методист СШОР "Фаворит" Владимир Перминов. Они получили почетные грамоты.

В завершении торжественной церемонии награждения был отмечен Выборгский район и руководитель муниципального центра тестирования ГТО Андрей Перминов. Он получил почетную награду за отличную подготовку Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и оборе" среди взрослого населения, в номинации "Комплекс ГТО – путь к здоровью и успеху"

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Рощинском поселение снижают объемы аварийного фонда.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти