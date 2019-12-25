Всего в адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленобласти в 2019-2025 году" включены 30 многоквартирных домов поселения. В них проживают 586 собственников. До 31 декабря 2024 года все жильцов переселят в новые дома.

В Рощинском поселение снижают объемы аварийного фонда. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Это делается для того, чтобы сократить риски возникновения аварийных ситуаций. Чтобы расселить аварийный фонд специалисты сформировали земельный участок под строительство нового жилья. Многоквартирный дом рассчитан на 248 квартир.

Во исполнение полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях граждан жилыми помещениями администрация участвует во всех жилищных программах, реализуемых в Ленобласти. - подчеркнул глава администрации Рощинского поселения Валерий Савинов на отчетном собрании по итогам социально-экономического развития территории

В прошлом году две семьи получили субсидии для строительства жилых домов. Многодетная семья из пяти человек улучшила условия проживания по программе "Улучшение жилищных условий молодых семей". Также Ленобласть предоставила ипотечный кредит семье из четырех человек по программе "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленобласти".

В Рощинском поселении аварийные дома сносят на достройном уровне. Число проживающих на территории поселения увеличивается. В начале 2020 года здесь проживали 21 091 человек. За прошлый год население в Рощинском поселение выросло на 189 человек.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что стало известно, как реагируют выборгские ресурсоснабжающие организации, жилищно-коммунальное хозяйство и МО городских и сельских поселений на протечки и подтопления во дворах.

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