Видео: экстренное реагирование на протечки и подтопления во дворах

Стало известно, как реагируют выборгские ресурсоснабжающие организации, жилищно-коммунальное хозяйство и МО городских и сельских поселений на протечки и подтопления во дворах. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
Создана система Единой дежурно-диспетчерской службы, которая собирает и анализирует информацию о текущей обстановке. Производится оценка и контроль данных. Ответственными за предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций выступают руководители предприятий и учреждений на объектах которых происходят чрезвычайные ситуации.
В Выборге ответственность за хозяйственную деятельность лежит на коммерческих организациях. Услуги по содержанию жилья оказывают более 80 УК и ТСЖ. Местным жителям достаточно позвонить в управляющую компанию и сообщить о ситуации. Аварийная служба должна выехать на место происшествия в любое время суток. Номер диспетчерской службы можно найти в квитанциях за ЖКУ или информационных досках в подъездах. Также необходимые номера телефонов можно найти на сайте администрации МО "Выборгский район" Ленобласти в разделе ЖКХ.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что жители Выборга выбирают территории для благоустройства в 2021 году.
Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти
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