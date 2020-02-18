Видео: экстренное реагирование на протечки и подтопления во дворах

В рамках оперативного реагирования районной администрацией предпринимаются все необходимые меры, направленные на устранение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Стало известно, как реагируют выборгские ресурсоснабжающие организации, жилищно-коммунальное хозяйство и МО городских и сельских поселений на протечки и подтопления во дворах. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Создана система Единой дежурно-диспетчерской службы, которая собирает и анализирует информацию о текущей обстановке. Производится оценка и контроль данных. Ответственными за предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций выступают руководители предприятий и учреждений на объектах которых происходят чрезвычайные ситуации.

В Выборге ответственность за хозяйственную деятельность лежит на коммерческих организациях. Услуги по содержанию жилья оказывают более 80 УК и ТСЖ. Местным жителям достаточно позвонить в управляющую компанию и сообщить о ситуации. Аварийная служба должна выехать на место происшествия в любое время суток. Номер диспетчерской службы можно найти в квитанциях за ЖКУ или информационных досках в подъездах. Также необходимые номера телефонов можно найти на сайте администрации МО "Выборгский район" Ленобласти в разделе ЖКХ.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что жители Выборга выбирают территории для благоустройства в 2021 году.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти