Жители Выборга выбирают территории для благоустройства в 2021 году

В голосовании задействованы два проекта.

Жители Выборга могут поучаствовать в выборе общественных территорий для благоустройства в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Рейтинговое голосование проводится в период с 18 по 24 февраля с 10:00 по 17:00. Предложенные проекты не победили в отборе прошлых лет. Именно поэтому они участвуют в голосовании в этом году. Дизайн-проектов можно посмотреть на сайте администрации Выборгского района в разделе "Формирование комфортной городской среды".

Районная администрация приглашает принять участие всех местных жителей. Каждый голос может стать решающим.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге прошла традиционная встреча команды "Камаз-Мастер".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти