Встречу с триумфаторами ралли "Дакар 2020" организовала районная администрация, совет депутатов МО "Город Выборг" и общественное объединение "Фаворит Выборг".

В Выборге прошла традиционная встреча команды "Камаз-Мастер". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Все желающие могли посмотреть на автомобили команды "Камаз-Мастер" на Рыночной площади. Местные жители охотно делали фотографии и общались с членами экипажей. Глава Выборгского района Дмитрий Никулин поздравил команду с победой и отдельно отметил профессионализм и сплоченность спортсменов.

Также члены команды получили поздравление от первого российского пилота "Формулы -1", гонщика программы развития российского автоспорта SMP Racing Виталия Петрова. Участники пообщались о спортивных достижениях и обменялись подарками.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге затопило жилой дом.

Видео: Piter.TV