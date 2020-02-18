В Выборге прошла традиционная встреча команды "Камаз-Мастер". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
Все желающие могли посмотреть на автомобили команды "Камаз-Мастер" на Рыночной площади. Местные жители охотно делали фотографии и общались с членами экипажей. Глава Выборгского района Дмитрий Никулин поздравил команду с победой и отдельно отметил профессионализм и сплоченность спортсменов.
Также члены команды получили поздравление от первого российского пилота "Формулы -1", гонщика программы развития российского автоспорта SMP Racing Виталия Петрова. Участники пообщались о спортивных достижениях и обменялись подарками.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге затопило жилой дом.
Видео: Piter.TV
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