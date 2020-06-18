В Выборге продолжается дорожный ремонт на улице Сухова

Администрацией Выборгского района для оценки качества ремонта привлечена независимая экспертная организация.

В Выборге продолжается дорожный ремонт. Отдельные улицы временно перекрывают для проезда автотранспорта на период укладки верхнего слоя асфальта; другие ремонтируют без перекрытия. В частности, не завершен ремонт на улице Сухова. Подрядчик должен выполнить контракт до 30 августа. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В начале июля на Сухова был перекрыт для проезда участок от проспекта Победы до Сборной для укладки верхнего слоя асфальтового покрытия. Объект пока что не приняли в эксплуатацию. Частично проведены восстановительные мероприятия на участке, где находятся подземные инженерные коммуникации.

По всем объектам дорожного ремонта приемка будет возможна только при положительном экспертном заключении. Администрацией Выборгского района для оценки качества ремонта привлечена независимая экспертная организация.

На дорожный ремонт в Выборге направлены средства из муниципального и регионального бюджетов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО