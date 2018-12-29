В Выборге отметят 75-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда

Уже в предстоящую пятницу, 25 января, страна отметит 75-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Накануне памятной даты в образовательных учреждениях Выборга и Выборгского района проходят уроки памяти, выставки рисунков, конкурсы чтецов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Основные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине снятия блокады, запланированы в Выборгском районе на следующие числа:
- 25 января состоятся торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В качестве почетных гостей приглашены ветераны и жители блокадного Ленинграда. Во Дворце культуры Выборга пройдет концертная программа "Выстоял. Сражался. Победил". Жителям блокадного Ленинграда торжественно вручат памятные медали. Тем, кто не сможет присутствовать на мероприятии, медали вручат дома.
- 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на площади Выборгских полков пройдет памятная акция "#75помнимблокада". Кроме того, в течение недели в молодежных клубах Выборгского района будут проходить различные мероприятия, в том числе молодежный исторический квест "Блокада Ленинграда".
- 24 января в межпоселенческой библиотеке Выборгского района на ул. Рубежной, 18 состоится литературно-музыкальная композиция "Читаем стихи и поем о войне" с участием воспитанников центра детского эстрадного искусства "Эльфы". Начало в 11.00.
- 25 января там же пройдет лекция под названием "Вася Тёркин – боец Ленинградского фронта". Начало в 18 часов. Также организованы выставки книг "Непокоренный герой - Ленинград", "Все 900 блокадных дней" и "Дорога жизни".
- 26 января в библиотеке Алвара Аалто состоится концертная программа, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда. Начало в 16 часов.
- 26 января в библиотеке на ул. Пионерской, 4 состоится показ фильмов "Художники блокадного Ленинграда в собрании Русского музея" и "Город и горожане. Блокадный трамвай". Начало в 14.30. Там же работает книжная выставка "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)".
- 27 января в Военном музее Карельского перешейка состоится открытие блокадной комнаты. Начало в 15.00.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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