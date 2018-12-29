В Выборге отметят 75-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда

Накануне памятной даты в образовательных учреждениях Выборга и Выборгского района проходят уроки памяти, выставки рисунков, конкурсы чтецов.

Уже в предстоящую пятницу, 25 января, страна отметит 75-ю годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Накануне памятной даты в образовательных учреждениях Выборга и Выборгского района проходят уроки памяти, выставки рисунков, конкурсы чтецов. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Основные мероприятия, посвященные 75-ой годовщине снятия блокады, запланированы в Выборгском районе на следующие числа:

25 января состоятся торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В качестве почетных гостей приглашены ветераны и жители блокадного Ленинграда. Во Дворце культуры Выборга пройдет концертная программа "Выстоял. Сражался. Победил". Жителям блокадного Ленинграда торжественно вручат памятные медали. Тем, кто не сможет присутствовать на мероприятии, медали вручат дома.

состоятся торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные 75-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В качестве почетных гостей приглашены ветераны и жители блокадного Ленинграда. Во Дворце культуры Выборга пройдет концертная программа "Выстоял. Сражался. Победил". Жителям блокадного Ленинграда торжественно вручат памятные медали. Тем, кто не сможет присутствовать на мероприятии, медали вручат дома. 27 января , в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на площади Выборгских полков пройдет памятная акция "#75помнимблокада". Кроме того, в течение недели в молодежных клубах Выборгского района будут проходить различные мероприятия, в том числе молодежный исторический квест "Блокада Ленинграда".

, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на площади Выборгских полков пройдет памятная акция "#75помнимблокада". Кроме того, в течение недели в молодежных клубах Выборгского района будут проходить различные мероприятия, в том числе молодежный исторический квест "Блокада Ленинграда". 24 января в межпоселенческой библиотеке Выборгского района на ул. Рубежной, 18 состоится литературно-музыкальная композиция "Читаем стихи и поем о войне" с участием воспитанников центра детского эстрадного искусства "Эльфы". Начало в 11.00.

в межпоселенческой библиотеке Выборгского района на ул. Рубежной, 18 состоится литературно-музыкальная композиция "Читаем стихи и поем о войне" с участием воспитанников центра детского эстрадного искусства "Эльфы". Начало в 11.00. 25 января там же пройдет лекция под названием "Вася Тёркин – боец Ленинградского фронта". Начало в 18 часов. Также организованы выставки книг "Непокоренный герой - Ленинград", "Все 900 блокадных дней" и "Дорога жизни".

там же пройдет лекция под названием "Вася Тёркин – боец Ленинградского фронта". Начало в 18 часов. Также организованы выставки книг "Непокоренный герой - Ленинград", "Все 900 блокадных дней" и "Дорога жизни". 26 января в библиотеке Алвара Аалто состоится концертная программа, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда. Начало в 16 часов.

в библиотеке Алвара Аалто состоится концертная программа, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда. Начало в 16 часов. 26 января в библиотеке на ул. Пионерской, 4 состоится показ фильмов "Художники блокадного Ленинграда в собрании Русского музея" и "Город и горожане. Блокадный трамвай". Начало в 14.30. Там же работает книжная выставка "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)".

в библиотеке на ул. Пионерской, 4 состоится показ фильмов "Художники блокадного Ленинграда в собрании Русского музея" и "Город и горожане. Блокадный трамвай". Начало в 14.30. Там же работает книжная выставка "День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год)". 27 января в Военном музее Карельского перешейка состоится открытие блокадной комнаты. Начало в 15.00.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО