В Выборге откроют блокадную комнату

Помещение оборудуют оригинальными вещами того времени, которые сохранились до наших дней. Также всех посетителей познакомят с их историей, расскажут о том, кем были их владельцы.

В Выборге состоится открытие отдельной блокадной комнаты. Об этом сообщает сетевое издание "REKVIZIT.INFO".

Мероприятие приурочено к 75-й годовщине снятия полной блокады Ленинграда. Организаторами выступили волонтеры военно-исторического центра Карельского перешейка.

Сама идея создания блокадной комнаты не столь нова. Но, комната в Выборге отличается от других своими размерами: она с легкостью сможет вместить в себя большую экскурсионную группу. При этом каждый человек сможет абсолютно свободно передвигаться внутри помещения, что позволит детально рассмотреть каждый экспонат.

Помещение оборудуют оригинальными вещами того времени, которые сохранились до наших дней. Также всех посетителей познакомят с их историей, расскажут о том, кем были их владельцы. Помимо прочего, к определенным экспонатам разрешат притронуться самолично.

Открытие комнаты состоится 27 января в 15:00 в Военном музее Карельского перешейка (Выборг, ул. Крепостная, 26). Также сообщается, что для школьных групп — вход бесплатный. Экскурсия будет длиться около получаса.

Источник: сетевое издание "REKVIZIT.INFO"