В Выборге откроют 24 пункта для проведения переписи населения

В Выборгском районе откроются 59 пунктов.

В соответствии с решением заседания комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения - 2021 в Выборге и всех поселениях района подготавливаются помещения для размещения переписных и стационарных участков. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

В Выборгском районе откроются 59 пунктов, в самом Выборге – 24. На данный момент в частном секторе продолжают устанавливать аншлаги с названиями улиц и номерами домов.

Субвенция бюджету МО "Выборгский район" на осуществление подготовки и проведение Всероссийской переписи населения на 2021 год составляет 3 миллиона 16,3 тысячи рублей. Для проведения мероприятия в Выборге и районах будут трудоустроены более 500 человек.

Всероссийская перепись населения будет проходить в период с 1 по 30 апреля. Для удобства на сайте госуслуг организована площадка, на которой все желающие могут внести как свои данные, так и информацию о своих родственниках. Подробнее здесь.

Ранее АО "Выборгтеплоэнерго" напомнило, как производится перерасчет за отопление в домах с общедомовым счетчиком.

Фото: Piter.tv