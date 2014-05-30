В Выборге обсудили вакцинацию и усиление ограничительных мер

В районной администрации состоялось заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавируса на территории Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Главный врач Выборгской межрайонной больницы Олег Карасёв сообщил, что на сегодняшний день количество людей, прошедших вакцинацию, составляет 36,5%. С увеличением рабочего времени пункта вакцинации в "Ребусе" количество вакцинированных увеличилось с 25 до 100 человек в день. Также Олег Карасев отметил, что медики готовы выехать на предприятия и в организации.
Привитые люди болеют в несколько раз меньше и в легкой форме. Вакцина спасает человека от смерти.
Олег Карасев, главврач Выборгской межрайонной больницы
Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Выборгскому району Игорь Захаров рассказал об усилении ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией, согласно постановлениям губернатора Ленобласти и Роспотребнадзора. Особое внимание главный санитарный врач Выборга обратил на образовательные организации.
В случае болезни педагогов или школьников COVID-19 – незамедлительно сообщать в Роспотребнадзор. Классы переводить на "удаленку". Все выезды детей за пределы Выборгского района – олимпиады, соревнования, экскурсии – должны быть согласованы с Роспотребнадзором.
Игорь Захаров, начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Выборгскому району
О постановлении главы администрации Выборгского района о мерах по предотвращению распространения коронавируса сообщила зампредседателя юридического комитета районной администрации Ксения Антонова.
Согласно документу, с 15 ноября посетители массовых, спортивных и культурных мероприятий, а также учреждений досуга, в том числе ночных клубов, кинотеатров и т.д., должны предоставлять документы о полном курсе вакцинации, или подтверждающие факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или ПЦР-тест давностью не более 72 часа.
Также с 15 ноября руководителям государственных, муниципальных и частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита необходимо обеспечить наличие у 100% сотрудников документов о прохождении полного курса вакцинации, медотводе.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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