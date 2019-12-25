В Выборге обновляются детские площадки

Дворовые территории в Выборге приводятся в порядок в рамках муниципальной программы.

Детские комплексы с горками, качелями и песочницами появились в Выборге возле дома № 16 по Московскому проспекту и во дворе дома № 9 по проспекту Ленина.

Ранее во дворах были демонтированы старые комплексы, выровнена поверхность игровой зоны, теперь там установили новое оборудование. На данный момент подрядчик продолжает обустраивать территорию вокруг игровых зон. Работы должны быть закончены к октябрю.

Дворовые территории в Выборге приводятся в порядок в рамках муниципальной программы.

Также осенью в Каменногорске завершат благоустройство центрального парка.

Фото (носит иллюстративный характер): Piter.tv