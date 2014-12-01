В Выборге наряд Росгвардии задержал сладкоежку с ворованными шоколадками

Росгвардейцы доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.

В Выборге наряд Росгвардии задержал посетителя гипермаркета, похитившего шоколад. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по СПБ и ЛО.

Утром 20 июня росгвардейцы прибыли к сетевому гипермаркету в Железнодорожном тупике в Выборге, персонал которого несколькими минутами ранее воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

Около магазина наряд Росгвардии задержал убегавшего от персонала гипермаркета 43-летнего гражданина, который похитил из торгового зала плитки немецкого шоколада.

Росгвардейцы доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.

Ранее вор-рецидивист под предлогом "попить водички" обокрал пенсионера в Ленобласти.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)