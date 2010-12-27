В Выборге могут открыть парк "Патриот"

Главный парк "Патриот" находится под Москвой в Алабино, первый Северо-Западный паркт сейчас создается в Кронштадте.

В Выборге хотят создать второй в Северо-Западном регионе филиал парка "Патриот". Об этом сообщил директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев в студии Город+.

Главный парк "Патриот" находится под Москвой в Алабино, первый Северо-Западный паркт сейчас создается в Кронштадте. Экспонаты, связанныс с военно-морским флотом, собирают по всей Ленинградской области, для этого даж организуют экспедиции на острова Финского залива.

Директор Военного музея Карельского перешейка сообщали, что насчет открытия музея в Выборге, ведутся переговоры с Минобороны. Общая работа Минобороны и Военного музея Карельского перешейка ведется уже и сейчас.

По распоряжению командующего, генерал-полковника Картаполова, нам сейчас очень помогает 138-я бригада. Каждую субботу приезжают военнослужащие, помогают нам убираться на территории, вести ремонтные работы. Баир Иринчеев, директор Военного музея Карельского перешейка

"Патриот" в Выборге хотят посвяттить Советско-финским войнам 1939–1940-х и 1941–1944 годов и войнам со Швецией. Ни в Петербурге, ни в других городах России пока нет музеев такой узкой тематики.

Сегодня мы рассказывали, что в Выборгском районе Ленобласти военные продают Бычью Голову.

Фото: Лешка Петрыкин/ВК