В Выборгском районе Ленобласти продают Бычью Голову

Участок на полуострове стоит 775 миллионов рублей.

Подведомственное Минобороны АО "Главное управление обустройства войск" выставило на продажу земельно-имущественный комплекс, расположенный на полуострове Бычья Голова в Выборгском районе Ленобласти. Об этом сообщает "Коммерсант".

На участке есть 2 здания, которые занимают 796 квадратных метров, 2 трансформаторных подстанции (175 кВт). Территория огорожена и частично заасфальтирована. За участок просят 775 миллионов рублей. Объявление можно найти на Авито и Domofond.ru.

Специалисты считают, что на такой территории можно построить базу отдыха, но для этого потреьуются немалые средства.

В июле в Выборге продавали имущество "Национального винного терминала".

Фото: Avito