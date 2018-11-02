В Веселом Поселке худощавые парни сожгли иномарку

Они попали на камеру видеонаблюдения.

Ночью в Невском районе неизвестные подожгли автомобиль "Шкода Октавиа". Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, автомобиль 41-летнего петербуржца вспыхнул 11 марта в 03:15 около дома 5/2 по улице Джона Рида. Во время пожара никто не пострадал, у машины лишь частичные повреждения.

На доме есть камера видеонаблюдения, благодаря которой сотрудники полиции рассмотрели невысоких худощавых мужчин. Они стояли около автомобиля, а потом он загорелся.

С места преступления был изъят ватно-марлевый тампон с образцами сгоревшего вещества.

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Фото: Piter.TV