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Видео: на Королева неизвестный поджег три Хендая

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Один из автомобилей сгорел полностью.

В Приморском районе Петербурга рано утром 10 марта сгорели три иномарки. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы

В пять утра по проспекту Королева №59 неизвестный поджег три иномарки: Хендай I-40, Хендай Туксон, Хендай Солярис. Первый автомобиль выгорел полностью, два других автомобиля пострадали частично, у них сгорело покрытие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: На проспекте Художников сгорела трехкомнатная квартира. 
Фото и видео: ДТП и ЧП/ ВК

 

 

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Теги: проспект кололева, сгорели иномарки, хендай
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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