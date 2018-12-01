Видео: на Королева неизвестный поджег три Хендая

Один из автомобилей сгорел полностью.

В Приморском районе Петербурга рано утром 10 марта сгорели три иномарки. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы

В пять утра по проспекту Королева №59 неизвестный поджег три иномарки: Хендай I-40, Хендай Туксон, Хендай Солярис. Первый автомобиль выгорел полностью, два других автомобиля пострадали частично, у них сгорело покрытие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: На проспекте Художников сгорела трехкомнатная квартира.

Фото и видео: ДТП и ЧП/ ВК