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На Дачном проспекте загорелся "Хендай"
Сегодня, 20:12
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На Дачном проспекте загорелся "Хендай"

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У иномарки выгорел моторный отсек.

В Кировском районе 20 января загорелся автомобиль "Хендай". https://piter.tv/event/Pozhar_v_BC_Senator_lokalizovali_v_Peterburge/Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Вечером на дачном проспекте у дома 9, корпус 6, загорелась иномарка "Хендай". У нее выгорел моторный отсек. Обошлось без пострадавших. Огонь тушили 10 спасателей и 2 единицы техники. 

Ранее пожар в БЦ "Сенатор" локализовали в Петербурге. На крыше тлел утеплитель на территории 40 "квадратов".

Фотоо: piter.tv
 

Теги: огонь, хендай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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