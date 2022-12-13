На Дачном проспекте загорелся "Хендай"

У иномарки выгорел моторный отсек.

В Кировском районе 20 января загорелся автомобиль "Хендай". https://piter.tv/event/Pozhar_v_BC_Senator_lokalizovali_v_Peterburge/Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Вечером на дачном проспекте у дома 9, корпус 6, загорелась иномарка "Хендай". У нее выгорел моторный отсек. Обошлось без пострадавших. Огонь тушили 10 спасателей и 2 единицы техники.

Ранее пожар в БЦ "Сенатор" локализовали в Петербурге. На крыше тлел утеплитель на территории 40 "квадратов".

Фотоо: piter.tv

