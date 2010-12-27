В Петербурге и Ленобласти из квартир вынесли украшения, планшеты и более миллиона рублей

Злоумышленники попадали внутрь дома через окна.

На праздничных выходных в Петербурге и Ленобласти были совершены две квартирные кражи. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

В период с 1 по 4 ноября неизвестные ограбили квартиру 35-летнего старшего менеджера агентства недвижимости в доме 4/2 по набережной реки Оккервиль. Злоумышленник отжал стеклопакет и проник внутрь. Добычей "домушника" стали ювелирные изделия и 530 000 рублей, всего – на 697 000 рублей.

В Шлиссельбурге обокрали дом врача частной клиники. Неизвестный также взломал стеклопакет окна первого этажа. Из дома пропали 350 000 рублей и два планшетных компьютера за 45 тысяч.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее в квартире на Красносельском шоссе домушник обокрал мужчину на более чем 150 тыс.

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