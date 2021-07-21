В Венгрии проведут референдум по вопросам защиты детей в связи с требованием Еврокомиссии

Дело в том, что венгерское законодательство не допускает пропаганду сексуальных отношений в детских садах, школах, на телевидении и в рекламе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о проведении референдума по вопросам защиты детей в связи с требованием Еврокомиссии (ЕК), которая требует пересмотреть закон, запрещающий использование в школах и других заведениях для несовершеннолетних литературы и материалов, пропагандирующих гомосексуальные отношения. Обращение главы венгерского правительства было опубликовано на его странице в Facebook.

Когда давление на нашу страну столь велико, только общее волеизъявление может защитить Венгрию, поэтому правительство решило инициировать референдум, - сказал он.

Так, в хорде референдума венгры выскажут свое отношение к тому, чтобы в образовательных учреждениях проводились уроки по теме сексуальной ориентации без согласия родителей. Речь идет также о вопросе внедрения доступных для несовершеннолетних процедур по смене пола, в том числе гормональной терапии. Спросят венгров и про снятие ограничений для СМИ при публикации материалов с сексуальным подтекстом.

Ранее мы писали, что 30 августа в Вашингтоне првоедут встречу президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.

Видео: Facebook / Orbán Viktor