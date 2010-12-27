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В Венгрии погибла российская пианистка Элина Валиева
Сегодня, 9:58
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lesjasap

В Венгрии погибла российская пианистка Элина Валиева

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Произошел несчастный случай.

В Венгрии трагически погибла 27-летняя российская пианистка Элина Валиева. Об этом заявил профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Богданов. Он написал об этом в своем аккаунте на Facebook.

Музыкант заявил, что в Будапеште неожиданно скончалась одна из его выпускниц. Он назвал Валиеву замечательной пианисткой и прекрасным человеком. В момент гибели она находилась на отдыхе вместе со своим молодым человеком.

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рассказал музыкант

Напомним, что девушка закончила Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Она была стипендиатом Министерства культуры России и президента Белоруссии.

Ранее Piter.tv писал о том, что СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: венгрия, отдых, пианистка, туристы, элина валиева
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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