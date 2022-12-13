Гергей Гуйяш оценил процесс диверсификации поставок.

В Венгрии не хотят отказываться от российского газа в пользу западного. Соответствующее заявление в ходе правительственного брифинга с местными журналистами сделал официальный представитель канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш. Чиновник пояснил, что Будапешт вместо этого работает над задачей по реальной диверсификации энергетических поставок. При этом власти видят необходимость сохранения возможностей по осуществлению закупок у Москвы. В Венгрии не хотят зависеть ни от российских поставок, ни от западных, поэтому планируют покупать ресурсы по всему миру.

Это не диверсификация, если зависимость от поставок с одного направления менять на зависимость от поставок с другого направления. Этого от нас ждут, но это не независимость, это одна зависимость взамен другой. Гергей Гуйяш, венгерский чиновник

В Венгрии считают, что поставки оружия на Украину создадут угрозу жителям Закарпатья.

Фото и видео: YouTube / Magyarország Kormánya