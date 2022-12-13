Гергей Гуйяш рассказал о необходимости защиты государства и этнических венгров в регионе.

В Венгрии считают, что поставки оружия на Украину создадут угрозу жителям Закарпатья. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами сделал глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш. Он пояснил, что Будапешт не будет разрешать провозить вооружения для киевского режима через свою территорию из третьих стран. Эксперт пояснил, что власти руководствуются не только безопасностью государства, но также и защитой всех этнических венгров в регионе.

У Венгрии особая геополитическая ситуация, которая заключается в том, что мы могли бы перевозить оружие только через Закарпатье, и поэтому мы не участвуем в поставках. Это необходимо для защиты проживающих там сотен тысяч венгров. Гергей Гуйяш, венгерский министр

Гергей Гуйяш прокомментировал прессе возможность поставок тяжелой военной техники другими государствами Украине, в том числе немецких танков Leopard. Чиновник пояснил, что все страны, включая Германию, стремятся избедать третьей мировой войны. При этом правительство Венгрии предупреждает о возможности эскалации регионального кризиса. Гергей Гуйяш не ставит под сомнение "моральную основу поставок вооружений", так как считает Украину страной, на которую совершено нападение.

Правительство Венгрии отменило ограничение цен на бензин из-за санкций ЕС.

Фото и видео: YouTube / Magyarország Kormánya