В Великобритании признали терактом убийство депутата-консерватора Эмесса

В преступлении подозревается 25-летний выходец из Сомали.

В Великобритании признали терактом убийство депутата-консерватора Дэвида Эмесса. Об этом сообщили местные журналисты из издания The Guardian. В Си сослались на заявление местной полиции. Национальный координатор по антитеррористическим операциям Дин Хэйдон официально назвал трагедию, которая произошла 15 октября, террористической атакой. На данный момент представители не исключают варианта того, что злоумышленник связан с исламским радикальным движением.По подозрению в преступлении задержан 25-летний молодой человек. О нем известно то, что он сомалийского происхождения.

Напомним, что консерватора от британского парламента Дэвида Эмесса ранили в пятницу 15 октября. Политик получил множественные ранения ножом. Инцидент произошел в рамках его встречи с избирателями. Мероприятие проводилось в церкви города Ли-он-Си, расположенной на юго-востоке графства Эссекс. Потерпевшему была оказана помощь на месте. Однако спасти жизнь 69-летнему мужчине не удалось. Политик представлял в парламенте округ Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые место в законодательном органе Британии он получил в 1983 году.

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