В Британии предлагают перенести ЧМ-2018 в другую страну

А также перенести на 2019-й год.

Член парламента Великобритании Стивен Киннок заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года, который примет Россия, должен пройти на год позже в другой стране. Слова чиновника приводит Mirror со ссылкой на эфир радиостанции BBC Radio.

Я думаю, мы должны всерьез рассмотреть возможность скоординированного обращения в Международную федерацию футбола (ФИФА) и поговорить о переносе чемпионата на 2019-й. Заявил Киннок

С такой инициативой парламентарий высказал в свете последних событий, которые связывают отношения России и Англии.

С отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Москву в попытке убийства шпиона и его дочери Юлии. Такой вывод был сделан на основании того, что бывший офицер российской военной разведки, получивший убежище в Соединенном Королевстве, был отравлен веществом, которое разрабатывалось Россией.

Российское правительство обвинения отвергает.