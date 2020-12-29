В "Велесе" просят помочь инвентарем для уличной уборки

Сотрудникам РКЦ нужны грабли, лопаты, перчатки, тачки.

В реабилитационном центре для диких животных "Велес" в поселке Рапполово попросили помочь инвентарем для уличной уборки и заготовки веточного корма. Об этом сотрудники РКЦ сообщили в официальной группе "ВКонтакте".

Работникам центра нужны рабочие хлопковые перчатки, резиновые сапоги, секаторы и сучкорезы, мягкие контейнеры биг-бэги для переноса веток. Также в РКЦ не хватает совковых лопат с черенками и пластиковых лопат для уборки снега, вил, веерных грабель, тачек для садовых и строительных работ и невлажные опилки средней фракции для подстилки в вольерах у животных.

Передать инвентарь можно через волонтеров центра или доехав до РКЦ самостоятельно.

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Фото: Piter.TV