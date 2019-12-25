В "Велесе" спасают жизнь лисенку с подозрением на внутреннее кровотечение

У животного также не работают задние лапки.

Специалисты Центра помощи диким животным "Велес" спасают жизнь покалеченному лисенку. Об этом сообщается на странице организации в социальной сети "ВКонтакте".

Самец поступил в Центр в ночь на 10 июля. У него не работают задние лапки и подозрение на внутреннее кровотечение. Сейчас животное нуждается в рентгене.

В комментариях к посту пользователи интернета отметили, что малыш выглядит очень грустным и несчастным. Они пожелали лисенку скорейшего выздоровления и призвали его бороться за жизнь.

Ранее мы писали, что повзрослевших ежиков из "Велеса" вывели в дикую природу.

Фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным