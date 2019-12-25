В "Векторе" оценили риск проникновения в Россию оспы обезьян

Ранее такой диагноз выявили у американца, приехавшего из Нигерии.

В "Векторе" назвали низким риск проникновения в Россию оспы обезьян. В пресс-службе научного центра мониторят ситуацию. Ранее американские сотрудники из Центра по контролю и профилактике, а также департамент штата Техас по здравоохранению подтвердили диагноз у гражданина США. Недавно мужчина вернулся из путешествия по Нигерии. Для страны этот случай стал первым за практически 20-летний перерыв.

Несмотря на низкий риск проникновения инфекции на территорию РФ, Роспотребнадзором реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение готовности и предотвращение завоза оспы обезьян на территорию страны. пресс-служба "Вектора"

Эксперты сейчас создают современные средства профилактики и лечения инфекции. Проводятся клинические исследования II-III фазы живой генно-инженерной противооспенной вакцины (четвертого поколения). Препарат позволит точечно отключить шесть генов, отвечающих за синтез нежелательных белков.

Гендиректор "Вектора" заявил, что в России выявили более 14 тыс. мутаций коронавируса.

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