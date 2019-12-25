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Гендиректор "Вектора" заявил, что в России выявили более 14 тыс. мутаций коронавируса
Сегодня, 13:12
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Гендиректор "Вектора" заявил, что в России выявили более 14 тыс. мутаций коронавируса

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Ринат Максютов оценил опасность мутаций для населения.

Генеральный директор "Вектора" заявил, что в России выявили более 14 тысяч мутаций коронавируса. Об этом Ринат Максютов сообщил журналистам телеканала "Россия-24". Специалист успокоил население тем, что по данным медиков циркулирующие мутации ковида не приводят к значимым изменениям свойств инфекции. Эксперт подчеркнул, что индийский штамм заразнее остальных (контагиозным), но говорить о его большей опасности для граждан преждевременно.

Мы в настоящий момент наблюдаем более 14 тыс. мутаций. Количество вариантов вируса просто колоссально, но в подавляющем большинстве эти замены не приводят к каким-то значимым изменениям свойств вируса.

Ринат Максютов, глава "Вектора"

Также руководитель научного центра объяснил, что на данный момент вопрос о модификации "Эпиваккороны" из-за выявления новых штаммов коронавируса не поднимается.

В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны".

Фото: YouTube/Россия-24

Теги: вектор, мутации, ринат максютов
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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