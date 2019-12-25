Гендиректор "Вектора" заявил, что в России выявили более 14 тыс. мутаций коронавируса

Генеральный директор "Вектора" заявил, что в России выявили более 14 тысяч мутаций коронавируса. Об этом Ринат Максютов сообщил журналистам телеканала "Россия-24". Специалист успокоил население тем, что по данным медиков циркулирующие мутации ковида не приводят к значимым изменениям свойств инфекции. Эксперт подчеркнул, что индийский штамм заразнее остальных (контагиозным), но говорить о его большей опасности для граждан преждевременно.
Мы в настоящий момент наблюдаем более 14 тыс. мутаций. Количество вариантов вируса просто колоссально, но в подавляющем большинстве эти замены не приводят к каким-то значимым изменениям свойств вируса.
Ринат Максютов, глава "Вектора"
Также руководитель научного центра объяснил, что на данный момент вопрос о модификации "Эпиваккороны" из-за выявления новых штаммов коронавируса не поднимается.
В "Векторе" рассказали, сколько сохраняются антитела после "ЭпиВакКороны".
Фото: YouTube/Россия-24
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все