Город поставил цель развивать массовый спорт и создать оздоровительную инфраструктуру для всех жителей.

В Василеостровском районе в спортшколе № 2 закончили реконструкцию теннисных кортов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Корты уже открыты для посещения. Теннисом на площадках занимаются 12 групп спортсменов различного уровня, начиная с 7 лет. Тренировки проходят по особым программам.

Как отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов, город поставил цель развивать массовый спорт и создать оздоровительную инфраструктуру для всех жителей. С 2019 года количество спортивных площадок в Петербурге увеличилось почти на тысячу. В городе создано более 8,8 тыс. спортивных пространств. Многие спортивные площадки появляются рядом с жилыми кварталами. Например, экстрим-парк под Коломяжским путепроводом, скейт-парк под мостом Бетанкура и другие.

Piter.tv стало известно, что в Петербурге насчитали почти 3 млн любителей спорта в начале года. В рамках реализации регионального проекта "Спорт - норма жизни" более 2,9 млн горожан стали регулярно заниматься физической активностью. При этом, уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями достиг 65,7%.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга