В Василеостровском районе Петербурга горит меховая фабрика "Рот-Фронт"

Сведения о пострадавших не поступали.

Сегодня, 17 июля, на территории меховой фабрики "Рот-Фронт", находящейся по адресу набережная реки Смоленки, 5-7, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение на пульт пожарных поступило в 18:11. По предварительным данным, в трехэтажном производственном здании горит обстановка размером 40 на 20 метров на площади 30 "квадратов".

К 19:21 пожар локализовали. К ликвидации возгорания привлекались четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали. Причины произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.TV