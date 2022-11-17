В Василеостровском районе Петербурга горит меховая фабрика "Рот-Фронт"

Сегодня, 17 июля, на территории меховой фабрики "Рот-Фронт", находящейся по адресу набережная реки Смоленки, 5-7, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.
Сообщение на пульт пожарных поступило в 18:11. По предварительным данным, в трехэтажном производственном здании горит обстановка размером 40 на 20 метров на площади 30 "квадратов".
К 19:21 пожар локализовали. К ликвидации возгорания привлекались четыре единицы техники и 20 человек личного состава.
Сведения о пострадавших не поступали. Причины произошедшего выясняются.
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Фото: Piter.TV
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