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В Василеостровском районе Петербурга горит меховая фабрика "Рот-Фронт"
Сегодня, 19:30
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В Василеостровском районе Петербурга горит меховая фабрика "Рот-Фронт"

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Сведения о пострадавших не поступали.

Сегодня, 17 июля, на территории меховой фабрики "Рот-Фронт", находящейся по адресу набережная реки Смоленки, 5-7, произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение на пульт пожарных поступило в 18:11. По предварительным данным, в трехэтажном производственном здании горит обстановка размером 40 на 20 метров на площади 30 "квадратов". 

К 19:21 пожар локализовали. К ликвидации возгорания привлекались четыре единицы техники и 20 человек личного состава. 

Сведения о пострадавших не поступали. Причины произошедшего выясняются. 

Ранее на Piter.TV: на складе в Парнасе потушили крупный пожар.

Фото: Piter.TV

Теги: василеостровский район, рот фронт
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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