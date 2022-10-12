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В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана

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В местных СМИ опубликовали кадры последствий обстрела.

В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября. В местных СМИ опубликовали кадры последствий обстрела. Посольство Азербайджана проинформировало о случившемся соответствующие структуру США. Также в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах США.

Ранее мы сообщали, что жертвами наводнений и оползней в Венесуэле стали 36 человек.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: автомобиль, азербайджан, вашингтон, обстрел
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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