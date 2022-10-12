В Вашингтоне обстреляли служебный автомобиль посольства Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского ведомства.
Инцидент произошел в ночь на 11 октября. В местных СМИ опубликовали кадры последствий обстрела. Посольство Азербайджана проинформировало о случившемся соответствующие структуру США. Также в МИД Азербайджана был вызван временный поверенный в делах США.
Ранее мы сообщали, что жертвами наводнений и оползней в Венесуэле стали 36 человек.
Видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все