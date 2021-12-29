В ВШЭ оценили объем нелегального алкоголя в России

Он составляет почти треть от общего количества.

Эксперты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) подсчитали, что на российском рынке объем нелегального оборота алкоголя в 2021 году составил 27% от общего количества. Так, объем нелегального оборота алкоголя составил ща год 611 млн штук.

Эксперты отмечают, что в 2021 году объем продажи крепкого алкоголя составил 1,56 млрд литров, или 2,23 млрд штук. Чаще всего алкоголь продают в розничных магазинах. В сегменте общественного питания его доля составляет 45-65 млн литров в год.

Авторы исследования отмечают, что прибыль добросовестных участников рынка при сокращении нелегального оборота на 70% может вырасти на 17-18 млрд рублей. При этом от введения обязательной маркировки чистый выигрыш добросовестных производителей составит около 10-11 млрд рублей в год.

Ранее мы писали, что в России цены на гречку, сосиски и пельмени в несетевой рознице выросли за год более чем на 20%.

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