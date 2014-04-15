В ВОЗ заявили о повышенном риске повторного заражения "омикроном"

Сообщается о повторных случаях заражения штаммом в ЮАР.

Специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по управлению инцидентами Абди Махмуд заявил о повышенном риске повторного заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом он рассказал на брифинге.

Махмуд отметил, что в ЮАР наблюдаются случаи вторичного заражения. Он не исключает того, что в других странах ситуация будет развиваться по-другому.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что повторное заражение "омикроном" более вероятно, чем другими штаммами. Абди Махмуд, специалист ВОЗ по управлению инцидентами

Ранее Голикова заявила, что один инфицированный штаммом "омикрон" может заразить от трех человек.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)