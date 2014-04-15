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В ВОЗ заявили о повышенном риске повторного заражения "омикроном"

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Сообщается о повторных случаях заражения штаммом в ЮАР.

Специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по управлению инцидентами Абди Махмуд заявил о повышенном риске повторного заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом он рассказал на брифинге.

Махмуд отметил, что в ЮАР наблюдаются случаи вторичного заражения. Он не исключает того, что в других странах ситуация будет развиваться по-другому.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что повторное заражение "омикроном" более вероятно, чем другими штаммами.

Абди Махмуд, специалист ВОЗ по управлению инцидентами

Ранее Голикова заявила, что один инфицированный штаммом "омикрон" может заразить от трех человек.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)

Теги: абди махмуд, всемирная организация здравоохранения, заражение, коронавирус, омикрон, штамм
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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