В ВОЗ заявили о повышенном риске повторного заражения "омикроном"

Специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по управлению инцидентами Абди Махмуд заявил о повышенном риске повторного заражения штаммом коронавируса "омикрон". Об этом он рассказал на брифинге.
Махмуд отметил, что в ЮАР наблюдаются случаи вторичного заражения. Он не исключает того, что в других странах ситуация будет развиваться по-другому.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что повторное заражение "омикроном" более вероятно, чем другими штаммами.
Абди Махмуд, специалист ВОЗ по управлению инцидентами
Ранее Голикова заявила, что один инфицированный штаммом "омикрон" может заразить от трех человек.
Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)
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