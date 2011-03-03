Голикова заявила, что один инфицированный штаммом "омикрон" может заразить от трех человек

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о высокой заразности штамма коронавируса "омикрон". Об этом она рассказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
По словам Голиковой, мировые эксперты отметили, что каждый человек, у которого выявили "омикрон", может заразить 3-3,5 человека. Она также отметила, что в случае с вариантом "дельта" этот показатель составлял 0,8 человека.
Сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
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Видео: kremlin.ru
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