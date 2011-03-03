Голикова заявила, что один инфицированный штаммом "омикрон" может заразить от трех человек

В случае со штаммом "дельта" показатель был намного ниже.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о высокой заразности штамма коронавируса "омикрон". Об этом она рассказала на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Голиковой, мировые эксперты отметили, что каждый человек, у которого выявили "омикрон", может заразить 3-3,5 человека. Она также отметила, что в случае с вариантом "дельта" этот показатель составлял 0,8 человека.

Сейчас мы вместе с учеными продолжаем его изучение. Безусловно, будем корректировать свои меры реагирования, видя как эта ситуация развивается. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Ранее мы сообщали, что Путин выступил против введения QR-кодов на транспорте под Новый год.

Видео: kremlin.ru