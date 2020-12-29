В ВОЗ заявили о парадоксе пандемии COVID-19

Людей призывают соблюдать ограничения до вакцинации — и это вызывает у людей напряжённость.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о парадоксе пандемии коронавируса. С заявлением выступил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Он считает, что вакцины против COVID-19 дают надежду на конец пандемии. При этом, отметил Клюге, новые мутации инфекции вызывают беспокойство, именно поэтом крайне необходимо прививать приоритетные группы на фоне увеличения количества заражений.

Общество чувствует, что эпидемия скоро закончится благодаря вакцинам. Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Он подчеркнул, что людей призывают соблюдать ограничения до вакцинации — это вызывает у людей напряжённость, усталость и беспокойство.

Ранее в ВОЗ сообщили, что "британский" штамм коронавируса выявили в 33 странах Европы.

Видео: WHO Europe