В ВОЗ сочли преждевременным утверждение о более тяжелом COVID-19 при омикроне

Данные по омикрон-штамму пополняются изо дня в день. Изначально специалисты утверждали, что новая мутация вируса опаснее предыдущих.

Заразившиеся омикрон-штаммом COVID-19 переносят заболевание в более легкой форме. Как сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, об этом свидетельствуют персональные данные. В эфире телеканала CBS она подчеркнула, что делать окончательные выводы пока рано.

Данные по омикрон-штамму пополняются изо дня в день. Изначально специалисты утверждали, что новая мутация вируса опаснее предыдущих. Однако, ван Керкхове пояснила, что это связано с процессом прохождения всего цикла. По её словам, иногда требуется несколько недель, чтобы понять, что человек заболел омикрон-штаммом. В этот момент в организме пациента развивается тяжелое заболевание.

Эксперт ВОЗ предупредила, что несмотря на форму заболевания, стоит помнить о мерах для контроля над его распространением. Дело в том, что большее количество случаев может "превратиться" в большее количество госпитализаций, которые потом могут стать летальными исходами.

Напомним, что по последним данным, омикрон-штамм обнаружен более чем в 40 странах.

Ранее мы сообщили, что Меркель на последнем обращении на посту канцлера ФРГ призвала прививаться от COVID-19.

Видео: YouTube / Face the Nation