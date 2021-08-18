В ВОЗ отметили важность вакцинации в борьбе со штаммом "Дельта"

Вакцина должна предотвратить рост новых случаев заболевания штаммом.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили важность вакцинации в борьбе со штаммом коронавируса "Дельта". Об этом сообщила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан на брифинге. Ее слова приводит Lenta.ru.

Если вы посмотрите на статистику по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям, то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев. Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове поддержала призыв коллеги, а также отметила необходимость бороться со штаммом "Дельта" даже в тех странах, где наблюдается высокий уровень вакцинации.

Ранее инфекционист Горелов рассказал о последствиях коронавируса.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)