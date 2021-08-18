В ВОЗ отметили важность вакцинации в борьбе со штаммом "Дельта"

Во Всемирной организации здравоохранения отметили важность вакцинации в борьбе со штаммом коронавируса "Дельта". Об этом сообщила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан на брифинге. Ее слова приводит Lenta.ru.
Если вы посмотрите на статистику по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям, то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев.
Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ
Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове поддержала призыв коллеги, а также отметила необходимость бороться со штаммом "Дельта" даже в тех странах, где наблюдается высокий уровень вакцинации.
Ранее инфекционист Горелов рассказал о последствиях коронавируса.
Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)
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