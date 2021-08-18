  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:57
57
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ВОЗ отметили важность вакцинации в борьбе со штаммом "Дельта"

0 0

Вакцина должна предотвратить рост новых случаев заболевания штаммом.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили важность вакцинации в борьбе со штаммом коронавируса "Дельта". Об этом сообщила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан на брифинге. Ее слова приводит Lenta.ru.

Если вы посмотрите на статистику по тяжелому течению заболевания, госпитализациям и смертям, то совершенно точно, что вакцины предотвращают рост таких случаев.

Сумья Сваминатан, главный научный сотрудник ВОЗ

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове поддержала призыв коллеги, а также отметила необходимость бороться со штаммом "Дельта" даже в тех странах, где наблюдается высокий уровень вакцинации.

Ранее инфекционист Горелов рассказал о последствиях коронавируса.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)

Теги: всемирная организация здравоохранения, коронавирус, сумья сваминатан, штамм дельта
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии